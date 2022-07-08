Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лидер Финляндии одобрил решение поставить допзаграждения на границе с Россией

Президент Финляндии одобрил поправки об установлении допзаграждений на границе с Россией

Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил предложенные парламентом поправки к закону о погранохране страны, согласно которым охрану границы с Россией усилят. Об этом сообщает ТАСС.

Закон вступит в силу 15 июля этого года. «Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны», — поясняет агентство со ссылкой на МВД Финляндии.

Парламент принял соответствующее решение 7 июля из-за «гибридных угроз», якобы исходящих со стороны России. Усиление охраны будет означать строительство допзаграждений на 1300-километровой границе.

Предположительно, планы усилить границу связаны с опасениями, будто Москва может использовать потоки беженцев для оказания политического давления на соседние европейские страны в связи с кризисом на Украине. Это происходило в 2021 году на границе Белоруссии с рядом стран ЕС, когда после введения жестких санкций президент республики Александр Лукашенко отказался сдерживать миграционные потоки в Европу. Из-за возникшего кризиса к границе съехались тысячи людей, многие из которых пытались нелегально проникнуть в Польшу, Литву или Латвию.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Экс-посол России в Японии рассказал о влиянии Абэ на отношения стран
Российская стилистка назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы в общежитии
В Британии увидели угрозу экологии после отставки Джонсона
Россияне бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару
Регина Тодоренко двумя словами описала свою беременность
В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку
Минтруд предупредил россиян о сокращении рождаемости
В Кремле объяснили слова Путина о потенциале российской армии на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.