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Друзья отправились на прогулку и случайно нашли отшельника в пещере

South China Morning Post: в Китае друзья пошли в горы и наткнулись на отшельника в пещере

Кадр: Weibo

В Китае отправившиеся на прогулку друзья случайно наткнулись на убежище отшельника в одной из пещер. Об этом сообщает South China Morning Post.

Об удивительной встрече рассказал мужчина по имени Лю. 2 июля он гостил у приятелей в городе Нэйцзян, провинция Сычуань. Они пошли в горы недалеко от города и в одной из пещер увидели человека, который обустроил там жилье. Затворник сидел на подстилке, курил и читал книгу, делая пометки. Друзья нашли его случайно, потому что он не обратил никакого внимания на вошедших. «Мы даже не сразу поняли, что там кто-то есть. Вскоре я заметил мужчину, который читал книгу. Ему было лет 40 на вид», — рассказал Лю.

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Китаец отметил, что отшельник так и не отреагировал на незваных гостей. Они сняли его на видео и покинули убежище. У неизвестного жителя пещеры было довольно много предметов домашнего обихода: одеяла, подушки, кастрюли и миски. «Не уверен, что он поселился там из-за каких-то проблем с психикой. Судя по обстановке, посетители там появляются редко. Я думаю, он обосновался там, потому что хочет остаться в одиночестве», — предположил Лю.

Пользователей сети очень заинтересовал отшельник, а один из них даже подумал, что это его пропавший родственник. «Я хочу увидеть его лицо, потому что он напоминает мне моего дядю, который ушел из дома много лет назад и тоже обожал читать», — написал мужчина. Другие восхитились мужеством затворника, который ушел от цивилизации и создал «собственный духовный мир».

Ранее сообщалось, что насильно возвращенный в цивилизацию японский отшельник снова переехал на свой остров. Масафуми Нагасаки жил на необитаемом острове до 2018 года, но после болезни его забрали в город.

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Никита Савин
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