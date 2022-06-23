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Насильно возвращенный в цивилизацию отшельник снова переехал на свой остров

Daily Mirror: перевезенный в дом престарелых отшельник вернулся на остров ради свободы
Масафуми Нагасаки

Масафуми Нагасаки. Фото: Yuya Shino / Reuters

Насильно возвращенный в цивилизацию отшельник из Японии добился права переехать обратно на свой остров ради свободы и хождения голышом. Об этом сообщает Daily Mirror.

Масафуми Нагасаки жил на необитаемом острове Сотопанари архипелага Рюкю с 1989 года. У него не было зажигалки, продуктов из магазина, одежды и средств связи, однако это не мешало японцу быть счастливым — он признавался, что Сотопанари стал для него родным домом, и он мечтал умереть именно там.

Идиллия закончилась в 2018 году, когда затворник, которому к тому времени исполнилось 82 года, заболел гриппом. Мужчину перевезли в дом престарелых с надлежащим уходом и запретили снова возвращаться к отшельническому образу жизни.

За четыре года до возвращения Нагасаки в цивилизацию о нем узнал испанец Альваро Церезо. Он занимался поиском необитаемых островов и устраивал экстремальные приключения для туристов, желавших попробовать выжить в одиночку в диких условиях. Когда Церезо узнал, что японца насильно вернули в город, он начал бороться за его право вернуться на Сотопанари, и в итоге это ему удалось.

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«Ему было очень тяжело в цивилизации. Его реакция от возвращения на остров была невероятной. В течение трех недель мы встречались с его врачами и местными властями, и в конце концов они согласились разрешить нам забрать его обратно», — рассказал Церезо. Когда Нагасаки наконец вернулся домой, он начал ликовать и благодарить небо за воссоединение с любимым островом. Теперь он снова сможет ходить голышом и жить счастливо до конца своих дней.

Ранее сообщалось, что британский отшельник, который провел в одиночестве около 40 лет, рассказал о причинах своей изоляции от людей. Он оставил жизнь в городе после того, как в возрасте 26 лет на него напали хулиганы.

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Евгения Черкасова
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