Проживший почти 40 лет у «Озера смерти» отшельник назвал причины своей изоляции

Отшельник из Шотландии провел 40 лет в одиночестве после нападения хулиганов

Британский отшельник, который провел в одиночестве около 40 лет, рассказал о причинах своей изоляции от людей. Его историю приводит Daily Mail.

74-летний Кен Смит почти четыре десятилетия прожил в Шотландии на берегу озера Лох-Трейг, название которого переводится с гэльского языка как «Озеро смерти». Он добывал себе пропитание рыбалкой и сбором ягод в лесу.

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Смит утверждает, что отсутствие электричества и водопровода не доставляет ему никаких хлопот. Более того, он уверен, что все мечтают о такой жизни, но боятся отказаться от удобств цивилизации.

Смит оставил жизнь в городе после того, как в возрасте 26 лет на него напали хулиганы. Избиение привело к кровоизлиянию в мозг, из-за чего британец почти месяц провел в коме. Медики сомневались, придет он в себя и сможет ли говорить и ходить, однако Смит выздоровел.

Он решил, что отныне будет жить только по своим правилам. Британец путешествовал пешком по США и Великобритании, а потом решил обосноваться в шотландской глуши. Отшельник самостоятельно выстроил дом из бревен на берегу Лох-Трейг и стал избегать людей.

Впрочем, после перенесенного в 2019 году повторного инсульта, отшельнику приходится принимать помощь от местных жителей. Несмотря на то что врачи просили его остался в городе, мужчина вернулся в свой дом у озера. «Однажды я снова заболею. Что-нибудь случится, и я умру, как и все остальные. Но я надеюсь прожить здесь до 102 лет», — подытожил британец.

Ранее сообщалось, что в США 81-летний отшельник вернулся к людям после 30 лет жизни в лесу. Бывший лесоруб Дэвид Лидстоун жил в одиночестве с 1994 года.