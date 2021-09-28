Изгнанный со своего острова знаменитый отшельник воссоединился с любимой

Отшельник Мауро Моранди вернулся к людям и нашел много положительного в новой жизни

Знаменитый отшельник Мауро Моранди, проживший более 30 лет на средиземноморском острове Буделли, вернулся к людям и воссоединился с любимой женщиной. Об этом сообщает Metro.

82-летний Моранди был изгнан с острова Буделли местными властями, которые заявляли, что он незаконно заселился в историческую хижину, использовавшуюся в качестве радиостанции в годы Второй мировой войны. Кроме того, власти планировали организовать на месте жительства отшельника экологическую обсерваторию.

В мае 2021 года Моранди все-таки переехал на соседний остров Ла-Маддалена, где купил небольшую квартиру. Несмотря на смену привычного места обитания, бывший отшельник нашел много положительных сторон в своей новой жизни. «Я не могу больше наслаждаться одиночеством, как это было раньше, но теперь я сосредоточен на общении с людьми», — заявил мужчина в интервью.

В отличие от скромного жилища на Буделли, в квартире Моранди теперь есть полноценная кухня, большая кровать и душевая кабина. Кроме того, мужчина воссоединился с женщиной, в которую был влюблен в юности, — она переехала жить вместе с ним.

Сейчас бывший отшельник закончил работу над первой книгой своих воспоминаний и уже задумал вторую. В свободное от работы над книгами время Моранди много общается с соседями и своими подписчиками в соцсетях.

Моранди поселился на острове Буделли в 1989 году. Он стал неофициальным хранителем острова — мужчина следил за чистотой пляжей и делал замечания слишком разгулявшимся туристам. После сообщения о его выселении поклонники отшельника пытались помешать этому.

Ранее сообщалось, что в США 81-летний отшельник, проживший в лесах штата Нью-Гэмпшир почти 30 лет, вернулся к людям. Дэвид Лидстоун построил себе хижину и поселился в лесу в 1994 году.