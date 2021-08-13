Из жизни
 
Последние новости
Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 20
Нашедшая младенца на скамейке во дворе россиянка рассказала о случившемся 
Белоруссия захотела покрыть потери от санкций за счет России
У обезьян обнаружили способность «приветствовать» и «прощаться»
Вассерман раскритиковал бездумную застройку Москвы
Лукашенко проверил завод белорусской вакцины от COVID-19 и остался с синей рукой
Популярная российская блогерша раскрыла свои гонорары
Путин призвал объединить усилия в сфере международной безопасности
В деле об избиении сына Стаса Пьехи появились противоречивые видеодоказательства
Одежде из 1990-х и 2000-х предрекли возвращение в моду благодаря Белле Хадид
Новости партнеров
Прослушать новость

Отшельник вернулся к людям после 30 лет в лесу

Перейти в «Мою Ленту»

В американском штате Нью-Гэмпшир к людям вернулся 81-летний отшельник, который почти 30 лет жил в лесной хижине. Об этом сообщает Associated Press.

Бывший лесоруб Дэвид Лидстоун (David Lidstone) вел уединенную жизнь с 1994 года. Они с женой построили хижину в лесу и сами обеспечивали себя всем необходимым: выращивали овощи и фрукты, разводили кур, держали пчел. Электричество они получали от солнечных батарей, установленных на крыше домика. После расставания с женой Лидстоун остался один и общался главным образом с байдарочниками, которых встречал на речке. Иногда он приглашал их в хижину и рассказывал о своей жизни.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

Владелец леса несколько лет пытался выгнать Лидстоуна. В 2017 году суд поддержал его и потребовал, чтобы отшельник покинул хижину. Тот отказался и 4 августа был взят под стражу. Пока он находился под арестом, хижина сгорела. Пожарные не исключают намеренного поджога, однако полагают, что вероятно и случайное возгорание, произошедшее при попытке сноса.

После пожара Лидстоун вышел на свободу. «Вряд ли я смогу вновь стать отшельником, потому что общество не позволит, — признался он и добавил, что это его не печалит. — Возможно, вещи, которых я пытался избежать, и есть то, в чем я больше всего нуждался в своей жизни».

Ранее 81-летний отшельник Мауро Моранди, проживший более 30 лет в одиночестве на острове Буделли в Сардинии, назвал легкий способ пережить самоизоляцию — не бояться оставаться наедине с собой и читать книги.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Проживший 32 года на острове знаменитый отшельник решил переехать
Проживший 30 лет один на острове отшельник назвал способ перенести самоизоляцию
Отшельник 40 дней молился, постился и умер
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
07:2610 августа

Переехавшая за границу россиянка назвала восхищающее иностранцев русское умение

19:10 9 августа

Два самца кенгуру устроили поединок на заднем дворе и попали на видео

18:11 9 августа

Друзья решили посмотреть на последствия наводнения и чуть не утонули в лифте

Из жизни00:0220 июня

«Они не знают, что делают»

Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
17:11 9 августа

Тигр вырвался из вольера и растерзал сотрудницу сафари-парка

15:31 9 августа

Турист решил отдохнуть в тоннеле и проспал встречу с медведем

14:22 9 августа

Мать попыталась спасти ребенка от разъяренной сороки и погубила его

Из жизни00:0110 июня

«Тут каждый русский сам за себя»

История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
13:23 9 августа

Любовавшаяся пейзажем автомобилистка испугалась незнакомца и съехала с обрыва

12:01 9 августа

Скромный выигрыш в лотерею принес мужчине билет на миллионы рублей

11:01 9 августа

Подрабатывающий в аэропорту пианист получил 4,5 миллиона рублей чаевых за день

Россия
В Госдуме оценили законопроект кабмина об изъятии загранпаспортов у должников
«Наши ребята не дождались помощи»
21 год назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли люди и можно ли было их спасти?
После взрыва автобуса в ОНФ призвали проверить сферу пассажирских перевозок
В затопленной дождями Керчи началась эвакуация
«Это было чудовищное гестапо!»
 
Участники акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» получат 100 автомобилей
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Все материалы
Мир
Конгрессмен США обвинил Байдена в ухудшении ситуации в Афганистане
Переходят границу.
Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
Четырехлетним детям в Шотландии разрешат «менять гендер» без ведома родителей
Убийца из Плимута называл себя Терминатором
Китай отказал ВОЗ в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Все материалы
Бывший СССР
Нелегальные мигранты вырыли подкоп и сбежали из лагеря в Литве
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Украинский журналист Гордон обругал Порошенко и назвал его мародером
Польша выдворила группу нелегалов назад в Белоруссию
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
В Белоруссии материалы оппозиционного издания Tut.by признали экстремистскими
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Все материалы
Экономика
Китай провалил попытку уравнять богатых и бедных
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
В Енисей выпустят миллионы мальков сибирского осетра
Стал известен объем недоедания россиян
«На Олимпиаде-2024 в Париже от нас ждут реванша».
Арина и Дина Аверины — о болельщиках, спорте и отдыхе
Все материалы
Силовые структуры
Командовавшего спецназом «Вымпел» генерала ФСБ объявили в розыск
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 19
Задержаны пособники побега заключенных из подмосковного ИВС
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Взрывотехники ФСБ подключились к расследованию ЧП с автобусом в Воронеже
ФСБ задержала 73-летнего ученого по делу о госизмене.
Разработчика гиперзвукового оружия подозревают в раскрытии секретов
Следователи допросят помогавших в навигации полета Ми-8 сотрудников авиакомпании
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом
Он такой один.
Американцы сняли про Барака Обаму пятичасовое кино. Почему его надо посмотреть?
MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы
Лоло ЗуайГлавная музыка месяца:
курортный роман Земфиры и 50 заплаканных мужчин
En+ Group представит экологичную скульптуру на фестивале в Лондоне
«Я достал из раны бомбу и оцепенел»
Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер отреагировал на оскорбления Жириновского
Россиянам назвали способы защиты банковских данных от хакеров
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Популярные российские блогеры развелись
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Спросившую Лукашенко о репрессиях британскую журналистку вышлют из России
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
Новая Hyundai Creta получила первую спецверсию в России
Нестареющему спорткару Alpine A110 — шестьдесят!
Избранное на «Моторе»: всё, что нужно знать о французской марке Alpine
Bentley показала роскошный Flying Spur от ателье Mulliner
Поразительные концепт-кары General Motors
Убийца суперкаров, «кентавр» из будущего и внедорожный хайтек-минивэн
Acura анонсировала возвращение Integra
Какие китайские автомобили покупали в России в июле
На российском рынке доминирует китайская тройка: Chery, Haval и Geely
Электрический Chevrolet Silverado с «режимом краба» показали на видео
Все материалы
Среда обитания
Названа выгодная альтернатива покупке квартиры в Москве
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
В Москве рекордно подорожало элитное жилье
Россияне кинулись скупать квартиры в одной европейской стране
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
«Советскую Белоруссию» вернут в Москву
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
Все материалы