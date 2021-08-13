Отшельник вернулся к людям после 30 лет в лесу

В американском штате Нью-Гэмпшир к людям вернулся 81-летний отшельник, который почти 30 лет жил в лесной хижине. Об этом сообщает Associated Press.

Бывший лесоруб Дэвид Лидстоун (David Lidstone) вел уединенную жизнь с 1994 года. Они с женой построили хижину в лесу и сами обеспечивали себя всем необходимым: выращивали овощи и фрукты, разводили кур, держали пчел. Электричество они получали от солнечных батарей, установленных на крыше домика. После расставания с женой Лидстоун остался один и общался главным образом с байдарочниками, которых встречал на речке. Иногда он приглашал их в хижину и рассказывал о своей жизни.

Владелец леса несколько лет пытался выгнать Лидстоуна. В 2017 году суд поддержал его и потребовал, чтобы отшельник покинул хижину. Тот отказался и 4 августа был взят под стражу. Пока он находился под арестом, хижина сгорела. Пожарные не исключают намеренного поджога, однако полагают, что вероятно и случайное возгорание, произошедшее при попытке сноса.

После пожара Лидстоун вышел на свободу. «Вряд ли я смогу вновь стать отшельником, потому что общество не позволит, — признался он и добавил, что это его не печалит. — Возможно, вещи, которых я пытался избежать, и есть то, в чем я больше всего нуждался в своей жизни».

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