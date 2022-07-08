Зафиксирована новая озоновая дыра над тропиками

AIP Advances: в Университете Ватерлоо зафиксировали новую озоновую дыру над тропиками

В новом исследовании, опубликованном в журнале AIP Advances, ученый Цин-Бин Лу из Университета Ватерлоо пришел к выводу, что в озоновом слое Земли зафиксирована новая озоновая дыра, из-за чего примерно половина населения планеты находится в повышенной зоне риска возникновения рака кожи и других заболеваний.

Согласно утверждению специалиста, огромная дыра располагается в озоновом слое примерно в 24 километрах над земной поверхностью в тропиках. В случае подтверждения этих данных миллионы людей, живущих под зоной озоновой дыры, окажутся больны раком, катарактой и другими болезнями, вызванными облучением солнечными лучами. Пострадают также и местные экосистемы, морская флора и фауна, сельское хозяйство. Считается, что эта дыра образовалась в 1980-х годах, однако подтвердить ее существование в моделях получилось только недавно. При этом некоторые исследователи не согласились с Цин-Бин Лу, заявив, что озоновой дыры на самом деле нет.

Доктор Пол Янг из Университета Ланкастера в разговоре с изданием Mirror рассказал, что долгосрочные изменения и ежегодная переменчивость озонового слоя в тропической нижней стратосфере являются результатом как антропогенных процессов, так и естественных факторов. По его словам, с 2000 года уровни тропического стратосферного озона действительно продолжают снижаться, но это связано с изменениями атмосферы, вызванными климатическими причинами.

Он также добавил, что расчеты автора основаны на процентных изменениях озона, а не на абсолютных переменных, отвечающих за проникновение ультрафиолета на поверхность планеты.

