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В России захотели убрать комиссию за переводы самому себе до 1,4 миллиона рублей

В Госдуме предложили убрать комиссию за переводы себе в разных банках до 1,4 млн рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли законопроект, согласно которому предлагается убрать комиссию за переводы между счетами одного физического лица в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что сделать это будет возможно в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ. По мнению авторов проекта, мера поможет пресечь создание банками препятствий «для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

Кроме того, предлагается ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа их внесения, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе и тех, которые предоставляют лица, связанные с кредитной организацией.

Помимо того, банки будут обязаны информировать клиента об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до этой даты. Касательно вкладов, которые были внесены на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, кредитные организации будут обязаны сделать это в течение пяти календарных дней после соответствующего дня.

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Марина Совина
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