Перечислены банки России с комиссией за перевод и хранение денег в валюте

«Райффайзен», «Уралсиб» и «Авангард» ввели комиссию за перевод и хранение денег в валюте

В числе российских банков, которые ввели комиссию за перевод и хранение денег в валюте, оказались «Райффайзен», «Уралсиб» и «Авангард». Кредитные организации перечислила «Газета.Ru».

В статье сообщается, что «Райффайзен» с 30 июня начал взимать комиссию в размере 0,2 процента за сумму, которая превышает пороговые значения на конец месяца. «Уралсиб» с начала июня ввел комиссию за ведение счетов в евро — она составляет 0,3 процента в месяц с остатка на счетах.

Помимо этого, банк «Авангард» берет комиссию за ведение счетов в долларах и евро. Например, для держателей счетов со среднемесячным остатком от 10 до 100 тысяч в долларах подобная плата составит 1900 рублей в месяц, в евро — 2900 рублей. Если остаток выше 100 тысяч, то взимается 0,1 процента с остатка в долларах и 0,15 процента — в евро.

При этом, по словам эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, в отличие от остальных российских банков Сбер решил не вводить комиссию за валютные вклады и счета. «Мне это видится взвешенным решением», — сказал он.

Бархота объяснил, что Сбер давно является сильным игроком в банковской сфере, что позволяет компании работать с валютной ликвидностью, «несмотря на объективное ухудшение операционной среды». Кроме того, «введение комиссий за валютные вклады и счета негативно сказывается на финансовом поведении клиентов», считает специалист. «Сбер исторически показывает хорошие показатели комиссионной маржи, а введение новой комиссии может принести больше потерь», — заявил Бархота. Он также отметил, что подобные решения, помимо прочего, замедлили бы развитие экосистемы Сбера.

В начале июня появились сообщения о том, что Тинькофф банк введет комиссию на валютные счета клиентов. При этом позднее, в начале июля, стало известно, что российский банк приостановил проведение исходящих валютных SWIFT-переводов в иностранные кредитные организации. Такое ограничение продолжит действовать до 1 октября.