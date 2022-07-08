Названы города Подмосковья с самыми дешевыми новыми квартирами

Est-a-Tet: самые дешевые новостройки Подмосковья нашли в Электростали

По итогам второго квартала 2022 года самые дешевые квартиры в новостройках Подмосковья нашли в Электростали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Est-a-Tet.

Средняя цена квадратного метра в Электростали составила 98 тысяч рублей, что на 0,9 процента меньше показателя первого квартала. Вторую строчку в списке занял Богородск — там «квадрат» жилья в среднем стоит 104,3 тысячи рублей, при этом показатель относительно января-марта 2022 года вырос на 7,4 процента. Замыкает тройку городов Подмосковья с самыми недорогими новыми квартирами Дмитров, где по итогам второго квартала средняя цена квадратного метра увеличилась на 11,6 процента, до 117,9 тысячи рублей. Четвертое и пятое место заняли Раменское и Пушкино, где стоимость «квадрата» жилья в новостройках достигла 123,7 тысячи (плюс 10,6 процента) и 132 тысяч рублей (плюс 12,8 процента) соответственно.

«Наиболее доступные по цене городские округа расположены на средней удаленности от МКАД и преимущественно на восточном и юго-восточном направлениях. При этом в половине из этих округов цены по итогам квартала увеличились более чем на семь процентов», — рассказал директор департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet Роман Родионцев. Причинами повышения стоимости жилья он назвал выход на рынок новых корпусов и очередей, а также спрос на бюджетные локации.

Ранее в июле аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» назвали районы Москвы с подешевевшими новыми квартирами. Стало известно, что во втором квартале 2022-го в столице средняя цена квадратного метра на первичном рынке сильнее всего снизилась в районе Дорогомилово. В период с апреля по июнь средняя стоимость «квадрата» в нем по сравнению с январем-мартом упала на 16,7 процента, до 679,2 тысячи рублей.