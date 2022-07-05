Названы районы Москвы с подешевевшими новыми квартирами

Сильнее всего первичное жилье в Москве подешевело в районах Дорогомилово и Филевский парк

Во втором квартале 2022-го в Москве средняя цена квадратного метра на первичном рынке сильнее всего снизилась в районе Дорогомилово. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В период с апреля по июнь средняя стоимость «квадрата» в Дорогомилове по сравнению с январем-мартом упала на 16,7 процента, до 679,2 тысячи рублей. Другим районом, где цена квадратного метра в новых квартирах во втором квартале значительно снизилась по сравнению с первым, стал Филевский парк — там падение составило 12,5 процента. Показатель установился на уровне 410,8 тысячи рублей. На третьей позиции в списке оказался район Щукино, где квадратный метр подешевел на 11,2 процента, до 392 тысяч рублей. Четвертое место занял район Черемушки, где падение средней цены «квадрата» составило 9,6 процента, до 416,6 тысячи рублей, пятое — Лефортово с уменьшением стоимости квартир в новостройках на 5,9 процента. Квадратный метр там по итогам квартала оценивается в 377,6 тысячи рублей.

Эксперты связывают падение цен на первичное жилье в Дорогомилове с выходом на рынок нового жилого комплекса, на который приходится практически 36 процентов предложения в новых домах района. При этом «квадрат» в нем стоит ниже среднего — 568,6 тысячи рублей. В Филевском парке причиной снижения стоимости недвижимости в новостройках назвали удешевление квадратного метра на 13 процентов в ЖК, на который приходится половина предложения, так что изменение цен в нем повлияло на весь район.

Ранее в июле аналитики риелторской компании Est-a-Tet назвали районы Москвы с максимально подорожавшими новыми квартирами в период с апреля по июнь 2022 года. По данным специалистов, значительнее всего средняя стоимость «квадрата» во втором квартале относительно первого выросла в Нагорном районе — на 26 процентов, до 453 тысяч рублей.