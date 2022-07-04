Названы районы Москвы с максимально подорожавшими новыми квартирами

Est-a-Tet: сильнее всего квартиры в новостройках подорожали в Нагорном районе Москвы

Во втором квартале 2022 года сильнее всего подорожали квартиры в новостройках в Нагорном районе Москвы. Локации столицы с ощутимой динамикой цен на первичном рынке жилья в своем исследовании назвали аналитики риелторской компании Est-a-Tet, пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра в Нагорном районе относительно первого квартала выросла максимум на 26 процентов, до 453 тысячи рублей. Второе место занял район Замоскворечье — там «квадрат» в новостройках в среднем подорожал на 25 процентов, до 622,5 тысяч рублей. Третью строчку поделили районы Алексеевский и Москворечье-Сабурово — там квадратный метр прибавил в цене 21 процент, до 508,4 тысячи и 360 тысяч рублей соответственно. Заметно подорожали квартиры также новостройках района Крылатское — на 20 процентов, до 272,6 тысячи рублей за «квадрат».

Эксперты объясняют такую динамику цен поступлением в реализацию новых квартир в указанных районах. Кроме того, некоторые застройщики возобновили продажу объектов с отделкой — это также подтягивает вверх ценообразование в проектах и влияет на средние показатели. Помимо этого, в части районов отмечено сокращение наиболее доступного предложения за счет вымывания самых бюджетных квартир. Другой причиной роста цен аналитики назвали повышение строительной готовности.

Однако в целом по Москве, по данным специалистов Est-a-Tet, средняя цена квадратного метра в новостройках снизилась на 0,5 процента, до 455,4 тысячи рублей.

Ранее эксперты агентства «МИЭЛЬ» и компании «Инком-Недвижимость» выяснили, что в Москве резко увеличилось предложение жилья для долгосрочной аренды — по итогам июня оно выросло в два раза по сравнению с показателями в начале 2022 года. Специалисты объяснили динамику стремлением москвичей сдавать в аренду квартиры, которые ранее они собирались продавать.