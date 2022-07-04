Москвичи бросились сдавать квартиры в аренду

Предложение на рынке долгосрочной аренды в Москве выросло в два раза

С начала 2022 года к концу июня на рынке долгосрочной аренды Москвы в два раза увеличился объем предложения. О том, что жители столицы бросились сдавать квартиры в аренду, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «МИЭЛЬ» и компании «Инком-Недвижимость».

По итогам шестого месяца текущего года предложение квартир в аренду достигло 45,5 тысячи. В январе показатель находился на уровне 22,3 тысячи квартир. В марте предложение увеличилось до 35 тысяч. Аналитики подсчитали, что с февраля экспозиция в столице выросла почти в 1,8 раза.

Эксперты объяснили динамику стремлением москвичей сдавать в аренду квартиры, которые ранее они собирались продавать. «Потенциальные продавцы квартир решили отложить покупку до стабилизации экономико-политической ситуации в стране и вышли на рынок аренды», — объяснила главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.

Ранее в «ИНКОМ-Недвижимость» выяснили, что самую дешевую квартиру в Центральном округе Москвы можно снять за 40 тысяч рублей в месяц, она находится в районе Замоскворечье. Объект расположен в «сталинке» на Большой Серпуховской улице, на четвертом этаже пятиэтажки.