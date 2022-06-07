Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в центре Москвы

«ИНКОМ-Недвижимость»: самая дешевое жилье в центре Москвы сдается за 40 тысяч в месяц

Самую дешевую квартиру в Центральном округе Москвы можно снять за 40 тысяч рублей в месяц, она находится в районе Замоскворечье. Об этом сообщили эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», данные из исследования приводит РБК.

Объект расположен в «сталинке» на Большой Серпуховской улице, на четвертом этаже пятиэтажки. Его площадь составляет 36 квадратных метров. Вторым по дешевизне арендным жильем в центре Москвы эксперты назвали однокомнатную квартиру на Хохловской улице в Басманном районе. Хозяин готов сдавать объект на седьмом этаже девятиэтажного дома за 45 тысяч в месяц, его площадь — тоже 36 «квадратов».

На третьей позиции оказалась «однушка» на улице Дубининской в районе Замоскворечье. Объект на втором этаже восьмиэтажки площадью 37 «квадратов» сдается за 48 тысяч рублей в месяц. Четвертую строчку в списке заняла однокомнатная квартира на улице Плющиха в районе Хамовники. Она находится на первом этаже пятиэтажки, ее площадь составляет 32 квадратных метра. Размер платы за месяц аренды — 50 тысяч рублей.

Замыкает пятерку самых дешевых объектов в Центральном округе Москвы квартира, которая расположена на Марксистской улице в Таганском районе. За «однушку» на четвертом этаже 16-этажки площадью 34 квадратных метра просят 50 тысяч рублей.

По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлии Дымовой, самое дешевое съемное жилье зачастую обладает некоторыми «нюансами» — как правило, это плохая транспортная доступность, плохой ремонт или полное его отсутствие. Эксперт добавила, что в данный момент на рынке представлено большое число качественных квартир в аренду за сравнительно небольшие деньги. Особенность таких объектов состоит в том, что в скором времени их собираются продавать — остановиться в них надолго не удастся.

Ранее в мае эксперты «ИНКОМ-Недвижимости» назвали стоимость самой дешевой аренды квартиры Москвы. По данным аналитиков, самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. Она находится в районе станции метро «Щелковская» на Байкальской улице.