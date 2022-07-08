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Среда обитания

Квартиру в российском городе затопило трупной водой

Семье из Барнаула пришлось переехать из квартиры из-за затопления жилья трупной водой

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Семья из Барнаула была вынуждена временно переехать из своей квартиры из-за затопления жилья трупной водой от умершей соседки. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Жительница дома на улице 1 Мая Анна Тагильцева рассказала, что в июне ее сын почувствовал в квартире неприятный запах, похожий на канализационный. В начале июля находившаяся в отъезде россиянка приехала проверить жилье и увидела, что на кухне немного провис натяжной потолок. Вскоре ей пришло смс о том, что в квартире сверху обнаружили труп 73-летней пенсионерки, который пролежал там больше месяца. Слесарь, который осматривал жилье умершей женщины, сообщил Тагильцевой, что причиной потопа стала не халатность покойной соседки, а вытекшая из нее трупная жидкость.

Россиянка отметила, что после вскрытия жилья пенсионерки неприятный запах распространился и стал сильнее. Находиться в квартире из-за этого стало невыносимо и опасно, и ей вместе с мужем и детьми пришлось перебраться в поселок Тальменка.

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Семья за свой счет вызывала специалиста, который помог слить воду. При этом дезинфекция помещения, за которую должна отвечать администрация — ей принадлежит квартира покойной пенсионерки — проведена не была. Тагильцева писала письма в администрацию и в прокуратуру, однако ответа не получила. «Черви ползают на том месте и там засохшие вот эти пятна, кусочки, то есть ничего не убрано. Оно там все лежит и по сей день. И время идет, мы просим, никто не реагирует, не было никого», — поделилась россиянка. Управляющая компания «Смарт» женщине также не помогла.

Из-за отсутствия уборки в жилье умершей соседки жительница Барнаула не может провести в своей квартире ремонт. «То есть это вот как крик души уже, я не знаю, нам нужна помощь», — призналась Тагильцева.

Ранее в мае мусор в квартире умершего соседа проломил стену в ванной жительницы Академгородка. Проживающая в двухэтажном доме на улице Рубиновая женщина на тот момент более двух месяцев добивалась, чтобы жилье покойного расчистили.

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Полина Кислицына
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