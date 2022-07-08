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Прицеп машины упал на голову семилетнего россиянина во время игры с друзьями

В Омской области 7-летнему мальчику придавило голову прицепом машины во время игры

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Омской области семилетнему мальчику во время игры с друзьями на голову упал прицеп легковой машины. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в деревне Пятилетка. По словам отца пострадавшего мальчика, дети играли на улице и залезли на стоящий на задней части прицеп легкового автомобиля. В результате кузов опрокинулся и придавил ребенка. Россияне смогли самостоятельно извлечь ребенка и оказать ему первую помощь благодаря работающей медиком родственнице.

Родители решили незамедлительно везти мальчика в больницу и обратились за помощью к дежурившему на дороге экипажу ДПС, чтобы быстрее доставить ребенка к медикам.

По словам полицейских, они пересадили пострадавшего в патрульную машину. В пути ребенок несколько раз терял сознание, однако уже через 10 минут его доставили в больницу. В ведомстве подчеркнули, что мальчик уже идет на поправку и готовится к выписке.

Ранее на стадионе в Первоуральске двухлетней девочке проломило голову скамейкой, которая отлетела из-за сильного ветра. У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

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Константин Лысяков
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