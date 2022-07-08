Россия заявила о готовности к переговорам по вывозу украинского зерна

Глава МИД РФ Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна может стать участником переговоров о вывозе зерна из украинских портов. Его слова приводит РИА Новости.

Во время пресс-подхода Лавров заявил о готовности России к переговорам по зерну с Украиной и Турции. По его словам, у Москвы

«есть все решения».

«Украина должна, если речь об украинском зерне, она должна разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря, Украина, Россия, Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов и далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом», — подчеркнул министр.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган назвал сроки решения проблемы вывоза украинского зерна. Он заявил, что Анкара намерена активизировать контакты с Москвой и Киевом, чтобы решить эту проблему за 7-10 дней.