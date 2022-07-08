Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рекордное число россиян начало процедуру упрощенного банкротства

«Федресурс» назвал рекордным число россиян, начавших процедуру упрощенного банкротства

Фото: Unsplash

Многофункциональные центры (МФЦ) в течение апреля-июня запустили процесс предоставления бесплатного банкротства для 1651 россиянина. Этот показатель стал рекордным за все время существования услуги, сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Федресурс» назвал рекордным число россиян, начавших процедуру упрощенного банкротства: по сравнению с первым кварталом 2022 года, количество одобренных заявок на предоставление этого права выросло на 28,8 процента. Прирост стал наиболее значительным за два года.

Всего во втором квартале МФЦ получили 2,7 тысячи обращений от россиян, пожелавших получить статус финансово несостоятельных без суда. Количество запросов выросло на 15,7 процента относительно первого квартала.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО
Лепс раскрыл причину развода с женой
В Бразилии заявили о провале санкций против России
В США заявили о неготовности Европы платить высокую цену за «справедливость»
Рекордное число россиян начало процедуру упрощенного банкротства
Российская армия применила на Украине несбиваемые снаряды
Китай задумал беспрецедентный шаг для спасения от кризиса
Россиян призвали сохранить доллары
В Запорожской области заявили о взрывах в городе
Российский бизнесмен оценил последствия санкций Евросоюза для всего мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.