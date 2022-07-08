Рекордное число россиян начало процедуру упрощенного банкротства

«Федресурс» назвал рекордным число россиян, начавших процедуру упрощенного банкротства

Многофункциональные центры (МФЦ) в течение апреля-июня запустили процесс предоставления бесплатного банкротства для 1651 россиянина. Этот показатель стал рекордным за все время существования услуги, сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Федресурс» назвал рекордным число россиян, начавших процедуру упрощенного банкротства: по сравнению с первым кварталом 2022 года, количество одобренных заявок на предоставление этого права выросло на 28,8 процента. Прирост стал наиболее значительным за два года.

Всего во втором квартале МФЦ получили 2,7 тысячи обращений от россиян, пожелавших получить статус финансово несостоятельных без суда. Количество запросов выросло на 15,7 процента относительно первого квартала.