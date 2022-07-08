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Минобороны сообщило о прибытии в Николаев карателей из СБУ

Минобороны РФ сообщило о прибытии в Николаев СБУ и нацбата «Цунами» для карательных рейдов

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

В Николаев прибыли сотрудники СБУ и бойцы националистического батальона «Цунами». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает РИА Новости

Представитель Минобороны указал, что силовики были направлены в город для проведения карательных рейдов в отношении пророссийски настроенных граждан. Он добавил, что они были специально подготовлены к проведению подобных акций устрашения. «Они полностью повторяют методы, применявшиеся нацистами на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», — добавил Мизинцев.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев допустил, что после полного освобождения республики в нее вернутся тысячи людей из Украины, и среди них могут оказаться завербованные и пособники ВСУ и СБУ. «Нашим ведомствам, службам с этой задачей придется справиться», — отметил он.

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