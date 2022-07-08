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Врач назвал неожиданный симптом повреждения мозга

Врач Ткаченко заявил, что отвращение к еде может свидетельствовать о повреждениях мозга

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Отвращение к еде, которое сопровождается тошнотой, может свидетельствовать о различных повреждениях мозга. О таком неожиданном симптоме рассказал Ura.ru врач-терапевт, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии имени Василенко Первого МГМУ имени Сеченова Петр Ткаченко.

Он напомнил, что тошнота может появляться по разным причинам. «Если это длительная тошнота и непреходящая рвота, то может потребоваться обследование у невролога. Это может быть психогенная рвота, когда у человека психическое или психогенное нарушение», — сказал Ткаченко.

Такое происходит, если человек пережил какое-то травмирующее событие, указал специалист. Кроме того, рвотные позывы часто наблюдаются у диабетиков и людей с заболеваниями ЖКТ.

Иногда организм может неадекватно реагировать только на некоторые продукты, это случается во время беременности, разъяснил терапевт. По словам Ткаченко, пациенты после перенесенного COVID-19 также сталкиваются с этой проблемой.

Ранее врач Татьяна Романенко назвала тошноту при головной боли одним из симптомов болезней сердца.

Особенно, по ее словам, должна насторожить головная боль, сопровождающаяся следующими симптомами: тошнота, помутнение сознания, затруднения речи, ухудшения зрения или потерей координации.

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Анна Щербакова
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