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Россиянам напомнили симптомы смертельно опасной головной боли

Врач Романенко назвала тошноту при головной боли одним из симптомов болезней сердца

Фото: Jan Krivec / Unsplash

Врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила россиянам о симптомах опасной головной боли и необходимости своевременно реагировать на недуг и обратиться к специалисту, а не пытаться заглушить симптомы популярными препаратами. Смертельно опасные симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, эксперт назвала изданию «Москва 24».

Особенно, по ее словам, должна насторожить головная боль, сопровождающаяся следующими симптомами: тошнота, помутнение сознания, затруднения речи, ухудшения зрения или потерей координации. Романенко предупреждает: такая симптоматика может указывать на развитие болезней сердца или нарушения мозгового кровообращения.

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Повышение температуры и лихорадка, потеря координации и ухудшение зрения при нарастающей головной боли, также не сулят ничего хорошего, по мнению специалиста. Это может свидетельствовать об осложнениях после перенесенного инфекционного заболевания или о развитии опухоли головного мозга. Врач-терапевт рекомендует не медлить в этом случае, чтобы не упустить момент и не навредить своему организму.

Ранее психотерапевт перечислила причины ощущения разбитости и недомогания по утрам. По словам врача Екатерины Мисевич, подобное состояние может быть вызвано астенией, развивающейся депрессией или повышенной тревожностью.

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Юлия Кальницкая
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