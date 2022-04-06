Психотерапевт перечислила три основные причины недомогания по утрам

Психотерапевт Екатерина Мисевич назвала астению одной из причин недомогания по утрам

Психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, с чем именно может быть связано состояние недомогания по утрам, на которое зачастую жалуются жители мегаполиса. Три основные причины утренней разбитости врач перечислила «Вечерней Москве».

Одной из основных причин ощущения разбитости психотерапевт назвала астению. «Астения — состояние, при котором организм испытывает упадок физических и психических сил без какой-либо дополнительной нагрузки. Снижение уровня жизненной энергии не восполняется после отдыха или ночного сна. Это может говорить о нарушении баланса между работой и отдыхом, поражении головного мозга или расстройстве адаптации», — пояснила Мисевич.

Второй причиной чувства разбитости после сна или отдыха, по мнению врача, может быть развитие депрессии. Это состояние может сопровождаться ранним пробуждением без будильника, подавленным настроением, отсутствием мотивации и ощущением вины за собственную несостоятельность.

Третьей причиной утреннего недомогания может стать тревожное расстройство. Психотерапевт объяснила, что жизнь в постоянном напряжении, ощущение стресса, тревоги и усталости может стать причиной развития различных заболеваний. При этом очень важно не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачу, чтобы не усугубить ситуацию и не навредить организму.

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