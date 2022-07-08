Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами

ВСУ обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка «натовскими» снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве в пятницу, 8 июля, после 03:00 был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению Первомайское — Донецк (Кировский и Ворошиловский районы). Всего украинскими войсками выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 122 миллиметра. Также Вооруженные силы ДНР уничтожили под городом Авдеевка несколько батарей дальнобойных гаубиц M-777, переданных Киеву Вашингтоном.