Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами

ВСУ обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка «натовскими» снарядами

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве в пятницу, 8 июля, после 03:00 был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению Первомайское — Донецк (Кировский и Ворошиловский районы). Всего украинскими войсками выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Материалы по теме:
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

Ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 122 миллиметра. Также Вооруженные силы ДНР уничтожили под городом Авдеевка несколько батарей дальнобойных гаубиц M-777, переданных Киеву Вашингтоном.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО
Эмили Ратаковски снялась обнаженной у открытого окна
Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами
Лепс раскрыл причину развода с женой
В Бразилии заявили о провале санкций против России
В США заявили о неготовности Европы платить высокую цену за «справедливость»
Рекордное число россиян начало процедуру упрощенного банкротства
Российская армия применила на Украине несбиваемые снаряды
Китай задумал беспрецедентный шаг для спасения от кризиса
В Запорожской области заявили о взрывах в городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.