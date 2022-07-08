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Задержание укравших деньги у матери погибшего на Украине попало на видео

Появилось видео задержания россиян, укравших деньги у матери погибшего на Украине

Работа полиции Казани, сотрудники которой задержали четверых подозреваемых в телефонных мошенничествах, попала на видео; одна из жертв преступников — мать военнослужащего, который погиб на Украине.

На кадрах видно, как силовики врываются в помещение с преступниками через окно. В ходе задержания показано множество мобильных телефонов у подозреваемых россиян. Один из преступников описывает свою роль — он обналичивал добытые преступным путем деньги.

Ранее представитель МВД РФ рассказала про один из эпизодов мошенничества: женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Банка России. Они предложили ей застраховать расчетные счета из-за якобы произошедшей утечки данных. Пострадавшая под контролем мошенников в течение нескольких дней снимала средства и переводила их злоумышленникам, всего было украдено более 12,7 миллиона рублей, среди них выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения и кредитные средства.

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Леонид Микуляк
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