В США заявили о вставших на сторону Путина американцах

Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина в украинском кризисе

Кризис на Украине привел к расколу в США, из-за чего часть американцев встала на сторону президента России Владимира Путина. Об этом заявили обозреватели журнала Foreign Policy Ян Дуткевич и Доминик Стекула.

Отмечается, что Такер Карлсон, лицо Fox News, уже несколько месяцев поддерживает политику Москвы и «высказывает прокремлевские тезисы». В то же время представители американских левых интеллектуалов винят в происходящем на Украине расширение НАТО и выступают против поставок военной помощи Киеву.

Авторы статьи указывают на то, что Россия «нашла активных союзников в США». В частности, многие республиканцы открыто высказывают поддержку Москве.

Кроме того, все чаще звучат тезисы о том, что именно расширение Североатлантического альянса «вынудило Путина действовать» и деньги, выделенные на военную помощь Украине, лучше было бы потратить на решение внутренних проблем. Прогрессивные левые считают, что у России были вполне весомые основания опасаться за свою безопасность.

7 июля бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что многие представители высших уровней руководства в Киеве ждут возможности поддержать спецоперацию России на Украине. Он предположил, что в будущем число поддержавших действия Москвы украинских чиновников будет только расти.