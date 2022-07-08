Русские театры Башкирии и Удмуртии обменяются спектаклями

Русские театры Башкирии и Удмуртии проведут обменные гастроли в Уфе и Ижевске

Русские театры Башкирии и Удмуртии проведут обменные гастроли в Уфе и Ижевске. Об этом сообщает «Башинформ».

Спектакли пройдут с 23-го по 25 сентября. Государственный русский драматический театр Удмуртии привезет в Уфу постановки, представленные в 2020-м и 2021 году: «Алексей Каренин», «Вий / За чертой» и «Ножницы».

Государственный русский драматический театр Башкортостана представит в Ижевске спектакли «Пока она умирала», «Вредный элемент» и «Свой путь».

Ранее стало известно, что Татарский театр имени Тинчурина поставит спектакль, в котором сыграет робот, разговаривающий на татарском языке. Отмечалось, что пьесу напишет победитель лаборатории для драматургов «Соф(т) татарча» Рамис Назмиев.