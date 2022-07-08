Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Русские театры Башкирии и Удмуртии обменяются спектаклями

Русские театры Башкирии и Удмуртии проведут обменные гастроли в Уфе и Ижевске

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Русские театры Башкирии и Удмуртии проведут обменные гастроли в Уфе и Ижевске. Об этом сообщает «Башинформ».

Спектакли пройдут с 23-го по 25 сентября. Государственный русский драматический театр Удмуртии привезет в Уфу постановки, представленные в 2020-м и 2021 году: «Алексей Каренин», «Вий / За чертой» и «Ножницы».

Государственный русский драматический театр Башкортостана представит в Ижевске спектакли «Пока она умирала», «Вредный элемент» и «Свой путь».

Ранее стало известно, что Татарский театр имени Тинчурина поставит спектакль, в котором сыграет робот, разговаривающий на татарском языке. Отмечалось, что пьесу напишет победитель лаборатории для драматургов «Соф(т) татарча» Рамис Назмиев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Оценена вероятность казни убийцы Синдзо Абэ
ЦБ оценил потери россиян от финансовых пирамид
Лавров сравнил введение санкций с объявлением войны
Вторая за день массовая авария произошла в Москве
Ради американского миллиардера не будут разбирать мост в Европе
Джонсону пришлось перенести место проведения свадебной вечеринки из-за отставки
Программист обнаружил в кровати возле себя «существо из ада»
Появилась новая причина усиления энергокризиса в Европе
США задумали миссию по сокращению доходов России
Россиянин задержан за призывы к жестокой расправе над чиновниками в соцсетях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.