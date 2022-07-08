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Дачникам назвали способы предотвратить гниль на томатах на грядке

Садовод Гутыро: чтобы томаты не гнили, нужно подкармливать их кальцием и лечить грибок

Фото: Waldemar Brandt / Unsplash

Иногда помидоры начинают гнить на грядке с верхушки или со стороны плодоножки, предупреждает белорусский эксперт по садоводству Елена Гутыро. Ее советы дачникам приводит издание «Белновости».

Небольшая темная точка, предостерегает эксперт, может расшириться и привести в негодность весь помидор. По словам Гутыро, причин возникновения таких точек две: вершинная гниль и альтернариоз. В таком случае, говорит садовод, нужно эффективно подкармливать томаты кальцием, необходимым растениям для строения межклеточной субстанции, которая скрепляет клетки растения. Для этого, объясняет она, следует регулярно поливать грядки, подкормить растения мелом или золой. «Чтобы кальций лучше усваивался, рекомендуется на 10 литров виды взять один стакан золы и один стакан уксуса. Кислота преобразует кальций в ту форму, в которой растения его лучше усваивают», — назвала Гутыро способ предотвратить вершинную гниль.

При альтернариозе, продолжает садовод, у плодоножки образуется вдавленное темное пятно с гофрированной поверхностью. Это грибок, и, чтобы томаты не гнили его надо лечить. В противном случае он способен поразить до 15 процентов плодов и сделает стебли уязвимыми, говорит эксперт. «Его возбудители передаются через семена, прошлогодние остатки листьев и стеблей пасленовых культур. Также они содержатся в почве. Поэтому так важно убирать осенью кусты томатов, перцев, баклажанов, дезинфицировать семена и менять место посадки», — советует эксперт.

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Чтобы бороться с альтернариозом, нужно опрыскивать растения противогрибковыми препаратами. Кроме того, можно использовать бордоскую жидкость, заключает специалист.

Ранее агроном Елена Горбунова перечислила россиянам культуры, которые успеют дать урожай к осени. Эксперт посоветовала в середине лета повторно посадить в теплице некоторые сорта огурцов — отлично подойдут ранние сорта гибридов F1 типа «Летней гирлянды», «Магната», «Аршина», «Бон аппетита» или «Веера».

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Александра Лисица
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