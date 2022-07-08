Украина обратилась к Канаде из-за турбин для «Северного потока»

Reuters: Украина возражает против передачи турбины «Газпрому» для «Северного потока»

Украина возражает против передачи Канадой турбины «Газпрому» для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении России, сообщил Reuters источник в Министерстве энергетики Украины.

«Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить», — отметил источник.

Ранее стало известно о намерении Канады снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения ФРГ. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину ФРГ.

Оттава намерена объяснить свое решение тем, что возвращение оборудования поможет России восстановить прежние объемы поставок газа в Евросоюз.