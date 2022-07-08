Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Украина обратилась к Канаде из-за турбин для «Северного потока»

Reuters: Украина возражает против передачи турбины «Газпрому» для «Северного потока»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Украина возражает против передачи Канадой турбины «Газпрому» для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении России, сообщил Reuters источник в Министерстве энергетики Украины.

«Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить», — отметил источник.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее стало известно о намерении Канады снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения ФРГ. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину ФРГ.

Оттава намерена объяснить свое решение тем, что возвращение оборудования поможет России восстановить прежние объемы поставок газа в Евросоюз.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Власти Японии сообщили о состоянии Синдзо Абэ после госпитализации
Нутрициологи перечислили считающиеся полезными продукты с избытком сахара
Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Массовая автоавария на МКАД из-за отлетевшего колеса попала на видео
Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США фотографироваться с ним
Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Египет летом
Назвавший Россию задницей иностранный футболист вернулся в «Спартак»
Пассажирский самолет загорелся в аэропорту после посадки и попал на видео
Украина обратилась к Канаде из-за турбин для «Северного потока»
Выявлен новый фактор для регенерации конечностей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.