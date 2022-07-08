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Канада снимет санкции с турбин для «Северного потока»

«Европейская правда»: Канада снимет санкции с турбин для «Северного потока» по просьбе ФРГ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канада, несмотря на просьбы Украины, намерена сделать исключение в ограничениях для турбин для российского газопровода «Северный поток», пишет «Европейская правда», ссылаясь на информированные источники.

Канада снимет санкции с турбин для «Северного потока» по просьбе ФРГ. Подобное решение станет прецедентом, подчеркивает портал.

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора», — отмечает издание.

Формальным поводом для снятия ограничений против России станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину ФРГ. Оттава намерена объяснить свое решение тем, что возвращение оборудования поможет России восстановить прежние объемы поставок газа в Евросоюз. В Киеве действиями Оттавы остались недовольны.

«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима"», — заявил источник издания в Минэнерго Украины.

По данным издания, еще 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко отправил письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором попросил Оттаву не передавать турбины Европе.

7 июля

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Марина Совина
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