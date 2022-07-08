Африканская страна променяла спасение планеты на комфорт

ЮАР собирается нарастить использование угля вопреки климатическим целям

В ЮАР практически достроили новую гигантскую электростанцию, которая будет сжигать до 15 миллионов тонн угля в год вплоть до 2073 года. Африканская страна решила променять спасение планеты на комфорт, поскольку уже больше десяти лет страдает от веерных отключений электроэнергии. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящий момент завершается строительство последнего из шести блоков, станция уже работает, но не на полную мощность. Однако экологи предупреждают, что дальнейшее использование угля станет серьезным препятствием для выполнения ЮАР своего обязательства по полной ликвидации выбросов парниковых газов к 2050 году.

Вопрос отказа от нефти, газа и угля, который активно обсуждается на глобальном уровне, связан с необходимостью снизить уровень выбросов парниковых газов, провоцирующих опасное изменение климата. Страны мира ставят конкретные цели по декарбонизации: так, Евросоюз планирует выйти на чистый нулевой уровень выбросов к 2050 году.

Однако в Африке пока не готовы к резкому переходу на возобновляемые источники энергии. Президент Анголы Жуан Лоренсу заявил, что африканские страны должны противостоять требованиям отказа от нефти и другого ископаемого топлива во имя будущего экономики континента.