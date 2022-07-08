ВТБ Лизинг предложил коммерческие УАЗы с выгодой

ВТБ Лизинг предлагает коммерческие автомобили УАЗ Профи и СГР на привлекательных условиях

ВТБ Лизинг предлагает коммерческие автомобили УАЗ Профи и СГР различных модификаций на привлекательных условиях. Скидка от рекомендованной розничной цены автомобиля может составить до 150 000 рублей в зависимости от модели, а ежемесячные платежи за лизинг будут минимальными. Предложение действует до 10 октября 2022 года, говорится в сообщении кредитной организации.

При приобретении в лизинг Профи Полуторка 4x2 выгода будет максимальной и составит 150 000 рублей. При сроке финансовой аренды 5 лет и авансе 49 процентов ежемесячные платежи будут равняться 21 329 рублям. На автомобили СГР Комби распространяется скидка 100 000 рублей, а на Профи Двухрядная кабина 4х4 — 75 000 рублей. При тех же условиях лизинга ежемесячные платежи составят 14 808 рублей и 18 589 рублей соответственно.

УАЗ Профи Полуторка 4x2 рефрижератор подходит для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С (для FRA) и до -20 С (для FRС). Стандартная база фургона вмещает 5 паллет, длинная база — 8 паллет. Машина оснащена холодильным оборудованием «Элинж С2Т».

Управлять температурой можно на приборной панели. СГР Комби — грузопассажирский полноприводный автомобиль, в зависимости от комплектации может вмещать от 5 до 7пассажиров. Максимальная скорость 127 километров в час, а расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 километров в час составляет 11,2 литра. Профи Двухрядная кабина 4х4 используется для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима. Платформа вмещает 16 кубометров, или 8 европаллет. Боковые борта открываются раздельно, а увеличенная высота тента позволяет осуществлять погрузку в полный рост.

«ВТБ Лизинг предлагает предпринимателям коммерческие автомобили УАЗ для решения различных бизнес-целей со скидками и с минимальными лизинговыми платежами. Такие условия позволяют пользоваться машиной с оптимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет компании, а налоговые льготы при лизинге дополнительно оптимизируют расходы», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

