Раскрыта схема продажи российского угля за юани

Reuters: в покупке российского угля за юани участвовал крупнейший частный кредитор Индии

В покупке российского угля индийским производителем цемента Ultratech за юани участвовал крупнейший частный кредитор Индии — HDFC Bank, детали схемы раскрыло агентство Reuters.

По данным источника издания, HDFC Bank поддержал покупку Ultratech российского угля у Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) за 172,7 миллиона юаней (25,74 миллиона долларов). При этом СУЭК попросило индийскую фирму перевести эти деньги на счет в шанхайском филиале China Everbright Bank.

В качестве банка-корреспондента российская компания указала гонконгский филиал международного кредитора HSBC (HSBA.L). По данным Reuters, Ultratech ранее приобрел 157 тысяч тонн угля у СУЭК, зарегистрированной в Швейцарии. Эксперты отмечают, что использование юаня для расчетов по платежам может помочь Москве в обходе санкций, также это способно поддержать курс Пекина по ослаблению доминирования доллара. Однако чаще всего платежи от индийских компаний идут в долларах через SWIFT на российские счета.

Импорт угля в Индию из России взлетел в марте до максимума за два года. Он составил 1,04 миллиона тонн, что является рекордом с января 2020 года. Две трети мартовского объема пришлось на порты Дальнего Востока.

На уголь приходится около 70 процентов производства электроэнергии в Индии. Страна является вторым по величине потребителем и импортером угля в мире, первое место занимает Китай.