В Бразилии заявили о провале санкций против России

Президент Бразилии Болсонару заявил о провале санкций США и Европы против России

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ограничения, введенные против России на фоне ситуации на Украине, не сработали. Его слова приводит РИА Новости.

Болсонару заявил о провале западных санкций против России. «Экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что обладает «уравновешенной» позицией по отношению к России. Такая точка зрения позволила ему покупать у Москвы удобрения, необходимые для сельского хозяйства Бразилии.

Ранее в Госдепе США обещали усилить санкции против России. «Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию», — подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.