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Россиянка провела 12 часов зажатой в машине с трупами друзей

Пострадавшая в ДТП на трассе в Московской области 12 часов провела с трупами друзей

На трассе РошальШатура в Московской области в ДТП попал автомобиль Chevrolet Lacetti, в салоне которого находились четыре человека. Одна из пассажирок была вынуждена провести в машине 12 часов — ее зажало в сильно поврежденной машине, в которой кроме нее находились трупы ее друзей. Об этом сообщает «MK.ru».

По данным издания, авария произошла 7 июля. Около двух часов ночи водитель не справился с управлением и перевернулся. Получившему серьезные травмы мужчине удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и добраться до дома, где он потерял сознание. Россиянин не успел рассказать, что кроме него в аварии пострадали еще три человека — об этом стало известно позже.

Когда к месту ДТП приехали сотрудники полиции, то обнаружили в салоне тела погибших пассажиров и одну живую девушку. В салоне искореженного автомобиля она находилась с двух часов ночи до двух часов дня. Пострадавшую госпитализировали.

По данным «MK.ru», по факту аварии начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина прожил около года с трупом матери. Уточняется, что поиск женщины начали соседи, которые не видели ее долгое время. Мужчина состоял на учете врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи.

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Валерий Розенберг
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