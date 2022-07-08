Вертолет с российскими школьниками экстренно сел на камчатский вулкан

Вертолет с школьниками на борту экстренно сел в кальдере вулкана Узон на Камчатке

На Камчатке вертолет, на борту которого были школьники, совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. Об этом сообщил глава российского региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

По его словам, воздушное судно с подростками следовало в Долину гейзеров. Ему пришлось экстренно сесть на вулкан из-за технической неисправности, которую заметил командир вертолета.

При незапланированной посадке никто не пострадал. К Узону направили резервный борт, чтобы забрать подростков, добавил губернатор.

Ранее в Мирнинском районе Якутии потерпел крушение частный вертолет. Пострадали два человека, воздушное судно упало на территории совхоза «Новый».