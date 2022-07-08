Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вертолет с российскими школьниками экстренно сел на камчатский вулкан

Вертолет с школьниками на борту экстренно сел в кальдере вулкана Узон на Камчатке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На Камчатке вертолет, на борту которого были школьники, совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. Об этом сообщил глава российского региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

По его словам, воздушное судно с подростками следовало в Долину гейзеров. Ему пришлось экстренно сесть на вулкан из-за технической неисправности, которую заметил командир вертолета.

При незапланированной посадке никто не пострадал. К Узону направили резервный борт, чтобы забрать подростков, добавил губернатор.

Ранее в Мирнинском районе Якутии потерпел крушение частный вертолет. Пострадали два человека, воздушное судно упало на территории совхоза «Новый».

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Состояние Абэ ухудшилось во время транспортировки в больницу
В Японии назвали «варварским» нападение на экс-премьера Абэ
Полиция задержала укравших деньги у матери погибшего на Украине военного россиян
Участница конкурса красоты доказала хейтерам натуральность своих ягодиц
Вертолет с российскими школьниками экстренно сел на камчатский вулкан
Российские выпускники рассказали о массовых случаях списывания на ЕГЭ
Девушки нашли своих пропавших бойфрендов благодаря охраннику стрип-клуба
Российские хакеры выложили новые данные сотрудников украинской разведки
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Стали известны подробности о совершившем покушение на бывшего премьера Японии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.