Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp

В WhatsApp появится возможность использования одной учетной записи на двух устройствах

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с использованием учетной записи на устройствах. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, пользователям WhatsApp разрешат подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств. Отмечается, что все переписки будут автоматически переноситься с первого устройства, на котором изначально был установлен мессенджер, на второе.

Когда именно пользователи смогут использовать WhatsApp одновременно на двух устройствах, не уточняется.

Ранее сообщалось о другой новой возможности, которая скоро появится в WhatsApp. В одной из последних бета-версий мессенджера для устройств на базе Android специалисты заметили, что время, доступное для удаления сообщений из чата, увеличили с 68 минут до 60 часов.

До этого стало известно, что пользователи WhatsApp теперь могут добавлять в групповые беседы до 512 участников. Отмечалось, что обновление стало доступно большинству юзеров мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.