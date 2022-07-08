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Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp

В WhatsApp появится возможность использования одной учетной записи на двух устройствах

Фото: Shutterstock

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с использованием учетной записи на устройствах. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, пользователям WhatsApp разрешат подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств. Отмечается, что все переписки будут автоматически переноситься с первого устройства, на котором изначально был установлен мессенджер, на второе.

Когда именно пользователи смогут использовать WhatsApp одновременно на двух устройствах, не уточняется.

Ранее сообщалось о другой новой возможности, которая скоро появится в WhatsApp. В одной из последних бета-версий мессенджера для устройств на базе Android специалисты заметили, что время, доступное для удаления сообщений из чата, увеличили с 68 минут до 60 часов.

До этого стало известно, что пользователи WhatsApp теперь могут добавлять в групповые беседы до 512 участников. Отмечалось, что обновление стало доступно большинству юзеров мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

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Олег Давыдов
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