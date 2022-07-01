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Стало известно о новой возможности в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится возможность удаления сообщения в течение 60 часов

Фото: Joko / imagebroker.com / Globallookpress.com

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с удалением сообщений. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, в бета-версии мессенджера под номером 2.22.15.8 для устройств на базе Android было увеличено время, доступное для удаления сообщений из чата. Теперь удалить сообщение можно будет в течение 60 часов после его отправки. Уточняется, что раньше функция, с помощью которой можно было удалить отправленное сообщение, была доступна только 68 минут.

Когда именно разработчики WhatsApp увеличат временной лимит, не сообщается.

10 июня у пользователей мессенджера появилась возможность добавлять в групповые беседы до 512 участников. Обновление стало доступно большинству пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в будущем обновлении пользователи смогут восстанавливать удаленных сообщения. Кроме того, специалисты WABetaInfo рассказали, что в скором времени пользователи мессенджера смогут редактировать отправленные сообщения.

До этого стало известно о планах разработчиков WhatsApp изменить правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Утверждалось, что юзерам собираются разрешить сохранять исчезающие сообщения.

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Олег Давыдов
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