Стало известно о новой возможности в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится возможность восстановления удаленных сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с удалением сообщений. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным портала, в бета-версии мессенджера под номером 2.22.13.5 для устройств под управлением Android тестировщики заметили возможность восстановления удаленных сообщений в чатах. Теперь при удалении сообщения в нижней части экрана будет возникать поле, в котором пользователям будут предлагать отменить удаление.

Отмечается, что благодаря новой функции пользователи смогут возвращать сообщения, которые они по ошибке удалили. Когда именно эта возможность станет доступна для широкого круга юзеров, не уточняется.

Ранее сообщалось о другой новой функции, которая появится в WhatsApp. Специалисты WABetaInfo рассказали, что в скором времени пользователи мессенджера смогут редактировать отправленные сообщения.

До этого стало известно о планах разработчиков WhatsApp изменить правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Утверждалось, что юзерам собираются разрешить сохранять исчезающие сообщения.

