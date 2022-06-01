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В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp смогут редактировать отправленные сообщения

Фото: Roman Moebius / Globallookpress.com

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с сообщениями. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным портала, пользователи WhatsApp смогут редактировать отправленные сообщения. Специалисты WABetaInfo не исключили, что у пользователей мессенджера также появится возможность видеть историю исправлений.

Предположительно, новая функция появится как в версии мессенджера для компьютеров, так и в версиях WhatsApp для устройств под управлением Android и iOS. Когда именно юзеры смогут воспользоваться опцией изменения сообщений, пока неизвестно.

Ранее стало известно о планах WhatsApp изменить правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Утверждалось, что пользователям собираются разрешить сохранять исчезающие сообщения.

До этого сообщалось, что WhatsApp перестанет работать у части юзеров. Как выяснили специалисты WABetaInfo, разработчики мессенджера намерены отказаться от работы с некоторыми версиями iOS.

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Евгения Наумова
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