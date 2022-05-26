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WhatsApp изменит правила обращения c конфиденциальными сообщениями

Мессенджер WhatsApp разрешит пользователям сохранять исчезающие сообщения

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Популярный в России мессенджер WhatsApp изменит правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным портала, пользователям мессенджера разрешат сохранять исчезающие сообщения. Как уточнили специалисты, это нововведение будет полезно в ситуациях, когда юзеры отправляют друг другу важные сообщения и не хотят, чтобы они исчезли.

Отмечается, что для этого разработчики WhatsApp планируют внедрить в раздел контактной информации пункт «Сохраненные сообщения». Нажав на него, пользователи смогут увидеть сохраненные сообщения чата, в том числе и исчезающие.

Специалисты портала добавили, что обновленные правила будут распространяться как на версию WhatsApp для компьютеров, так и на версии для устройств под управлением Android и iOS. Когда именно нововведение станет доступно для пользователей мессенджера, не уточняется.

Ранее стало известно, что WhatsApp перестанет работать у ряда пользователей. Разработчики мессенджера планируют отказаться от работы с некоторыми версиями iOS.

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Евгения Наумова
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