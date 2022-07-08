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США задумали миссию по сокращению доходов России

Bloomberg: министр финансов США обсудит в Азии ограничения на цены на нефть из России
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Al Drago / Reuters

Глава минфина США Джанет Йеллен готовится к поездке в страны Азии, где ее ожидает дипломатическая миссия. Вашингтон задумал провести с рядом партнеров переговоры по поводу введения ограничений на цены на нефть из России, пишет Bloomberg.

9 июля министр направится в 10-дневную поездку, в том числе она посетит Токио и Сеул, а также встречу руководителей минфинов стран G-20 в Индонезии 15-16 июля. Ограничения доходов России от продажи нефти, судя по заявлениям американских чиновников, должны стать центральной темой обсуждений Йеллен в ходе визитов. По словам представителей американского министерства финансов, план обсуждают все с большим числом государств.

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Цель в том, чтобы нанести России экономический ущерб, но не вытеснять с рынка ее нефть — подобный сценарий грозит ростом цен. Однако критики инициативы, которая была на прошлой неделе озвучена G7, предполагают, что реализовать ее будет непросто. Неясно то, захотят ли сотрудничать такие страны, как Китай и Индия — одни из крупнейших покупателей российской нефти.

Оба государства в последние месяцы активно приобретают в России энергоносители: за весну Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму 24 миллиарда долларов. Россия в условиях санкций и отказа традиционных покупателей от сотрудничества начала предлагать свои товары со значительным дисконтом. Однако в целом цены на них на фоне энергетического кризиса в мире заметно выросли по сравнению с прошлогодним уровнем.

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Платон Щукин
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