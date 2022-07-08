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Военкор сообщил о новой атаке ВСУ российской территории с дрона

Военкор Котенок сообщил, что село в Брянской области подверглось атаке ВСУ с дрона

Фото: телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z»

Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент и обозреватель Юрий Котенок.

По сообщению журналиста, беспилотник сбросил взрывное устройство на автозаправку, расположенную рядом с жилыми домами. Котенок уточнил, что жертв в результате атаки нет.

Село Новые Юрковичи граничит с Украиной — в нем расположен одноименный международный автомобильный пропускной пункт.

Ранее населенный пункт уже попадал под удары ВСУ. В момент предыдущей атаки на КПП в Новых Юрковичах находилось свыше 30 следовавших в Россию украинских беженцев, которые позже были эвакуированы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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