Японская полиция признала проблемы с обеспечением безопасности убитого Абэ

В полиции Японии заявили о проблемах с обеспечением безопасности убитого экс-премьера Абэ

Полиция Японии признала возможные проблемы с обеспечением безопасности убитого бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщил глава полиции префектуры Нара Кадзуо Охаси, передает РИА Новости.

«Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью», — заявил он журналистам. Охаси также назвал «непростительным варварством» выбор экс-премьера в качестве цели в ходе предвыборной компании. Он подчеркнул, что убийство нужно срочно расследовать «самым тщательным образом».

Нападение на бывшего премьер-министра Японии произошло 8 июля. 41-летний бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами подошел к Абэ со спины и выстрелил из дробовика.

Позже убийца рассказал, что экс-премьер якобы принадлежал к некой религиозной организации, из-за которой Ямагами и его семья столкнулись с финансовыми проблемами. По словам стрелявшего, его мать сделала данной группе лиц денежное пожертвование. В японской полиции эту информацию комментировать отказались.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007-х, а также в 2012–2020 годах. 28 августа 2020 года в связи с проблемами со здоровьем политик объявил о своей отставке.