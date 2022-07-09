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Стало известно о пяти пострадавших при мощном взрыве на российской заправке

Ульяновский губернатор Русских сообщил о пяти пострадавших при взрыве на заправке
Алексей Русских

Алексей Русских. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

При мощном взрыве на газовой заправке в Кузоватовском районе Ульяновской области пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в Telegram-канале.

Главе российского региона стало известно, что трех пострадавших госпитализировали в Кузоватовскую ЦРБ, остальные отказались от медицинской помощи. Два человека находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.

Позднее пострадавших переведут в центральную городскую клиническую больницу. Русских поручил Минздраву российского региона контролировать ситуацию.

Взрыв на заправке в поселке Кузоватово произошел в субботу, 9 июля. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Очевидцы также опубликовали кадры момента взрыва, на которых видно образование огромного шара пламени и дыма.

Ударная волна
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Анастасия Шейкина
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