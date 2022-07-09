Мощный взрыв на газовой заправке в России сняли на видео

В райцентре Кузоватово Ульяновской области произошел взрыв на заправке, есть пострадавшие

В поселке Кузоватово Ульяновской области произошел взрыв на газовой заправке. Видеозапись с моментом взрыва, который сняли очевидцы, публикует Ura.ru в Telegram.

На кадрах виден густой черный дым, который идет с заправки. За ним следует мощный взрыв, затем образуется огромный шар пламени и дыма.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, в результате происшествия есть пострадавшие. Площадь пожара в российском регионе составила 100 квадратных метров, открытое горение ликвидировали.

Очевидец случившегося рассказал местному изданию 73.online, что на заправке взорвалась фура, которая перевозила газ. «Был очень сильный грохот, а в небо поднялся огромный столп огня», — рассказал россиянин.

Ранее взрыв произошел на заправке в Талице в Свердловской области. Тогда взорвалась автоцистерна с газом, пострадали два человека.