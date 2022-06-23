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Стало известно о пострадавшем после мощного взрыва на газовой заправке на Урале

Один человек попал в реанимацию после взрыва на заправке в Талице Свердловской области

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Один человек попал в реанимацию после мощного взрыва на газовой заправке в Талице Свердловской области. Об этом сообщили в уральском Минздраве, передает ТАСС.

Сейчас медики оценивают состояние мужчины как среднетяжелое. Инцидент в российском регионе произошел днем в четверг, 23 июня. Сначала загорелась, а потом взорвалась газовая заправка на улице Песчаной.

По информации прокуратуры в Свердловской области, при пожаре пострадали два человека. Медицинская помощь понадобилась водителю бензовоза и оператору заправки.

На опубликованных очевидцами на Урале кадрах видно, что после взрыва на заправке образовался огромный шар пламени и дыма.

Ранее в Улан-Удэ из-за взрыва на заправочной станции пострадали шесть человек.

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Анна Щербакова
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