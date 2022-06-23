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Мощный взрыв на газовой заправке в российском регионе попал на видео

Мощный взрыв произошел на газовой заправке в Талице в Свердловской области

Очевидцы сняли на видео мощный взрыв, который произошел на газовой заправке в Талице в Свердловской области. Кадры с места публикует Telegram-канал «Подъем».

Инцидент в российском регионе произошел днем 23 июня. По данным местных СМИ, сначала загорелась, а потом взорвалась газовая заправка на улице Песчаной. Взрыв был такой силы, что образовался огромный шар пламени и дыма, утверждают очевидцы.

Сообщается, что взорвалась автоцистерна с газом. По предварительной информации, пострадали несколько человек. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Его положили в реанимационное отделение для наблюдения.

Ранее 23 июня взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже жилого дома в поселке Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области.

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