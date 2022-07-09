В ЕП назвали неосуществимым энергопереход Европы из-за санкций против России
Зеленый энергопереход Европейского союза в рамках климатической программы Fit for 55 неосуществим, если не будут отменены санкции против России. Такое мнение РИА Новости выразил член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер.
«Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России», — считает он.
По мнению Хайдера, правительства стран ЕС вынуждены признать, что для преобразования энергетической инфраструктуры в Европе требуется больше времени и более реалистичные цели. Он также напомнил, что АПС неоднократно предупреждала о серьезных последствиях для европейской и австрийской экономики, если план Fit for 55 будет полностью реализован.
«Этот пакет — огромная угроза бизнесу в Европе. Он делает Европу еще более зависимой от импорта и ведет к дальнейшему росту цен. Он уничтожает рабочие места, способствует обнищанию европейцев и наносит огромный ущерб окружающей среде. Короче говоря, Fit for 55 — серьезная угроза Европе», — пояснил политик.
В мае лидеры стран ЕС одобрили план по отказу от российских энергоносителей к 2030 году — REPowerEU. Европейские государства намерены привлечь до 300 миллиардов евро. Около 10 миллиардов евро направят на реформы в области энергетики и на ускорение перехода к чистой энергии.