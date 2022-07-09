В ЕП назвали неосуществимым энергопереход Европы из-за санкций против России

Депутат ЕП Хайдер назвал неосуществимым энергопереход в ЕС из-за санкций против России

Зеленый энергопереход Европейского союза в рамках климатической программы Fit for 55 неосуществим, если не будут отменены санкции против России. Такое мнение РИА Новости выразил член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер​​​.

«Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России», — считает он.

По мнению Хайдера, правительства стран ЕС вынуждены признать, что для преобразования энергетической инфраструктуры в Европе требуется больше времени и более реалистичные цели. Он также напомнил, что АПС неоднократно предупреждала о серьезных последствиях для европейской и австрийской экономики, если план Fit for 55 будет полностью реализован.

«Этот пакет — огромная угроза бизнесу в Европе. Он делает Европу еще более зависимой от импорта и ведет к дальнейшему росту цен. Он уничтожает рабочие места, способствует обнищанию европейцев и наносит огромный ущерб окружающей среде. Короче говоря, Fit for 55 — серьезная угроза Европе», — пояснил политик.

В мае лидеры стран ЕС одобрили план по отказу от российских энергоносителей к 2030 году — REPowerEU. Европейские государства намерены привлечь до 300 миллиардов евро. Около 10 миллиардов евро направят на реформы в области энергетики и на ускорение перехода к чистой энергии.