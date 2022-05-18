ЕС раскрыл детали плана по отказу от российских энергоносителей

ЕС намерен к 2030 году сократить потребление энергии на 13 процентов

Лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) одобрили план REPowerEU по отказу от российских энергоносителей, передает Reuters.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали плана. Так, страны Европы намерены привлечь до 300 миллиардов евро. Около 10 миллиардов евро направят на реформы в области энергетики и на ускорение перехода к чистой энергии. За год Европейскому союзу удалось снизить потребление российского газа с 40 до 26 процентов.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз хочет к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45 процентов. Еврокомиссия предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях, а на новых жилых домах — с 2029 года.

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) уже превысил 40 процентов (половина от целевого показателя заполненности к 1 октября). Закачка в мае идет рекордными для этого месяца темпами за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года.