Стало известно о запуске 15 ракет ПВО в небо над Херсоном

ТАСС: российские ПВО запустили минимум 15 ракет в небо над Херсоном

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) запустили над Херсоном минимум 15 ракет. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, в небе над городом видны следы работы систем, а также слышны звуки взрывов.

При этом официального подтверждения указанных сведений на данный момент нет.

8 июля российские средства ПВО отразили удар украинской армии по гидроэлектростанции в Новой Каховке. Власти заявили, что последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области.